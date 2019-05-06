Лавров и Помпео начали встречу в финском Рованиеми

В финском Рованиеми на полях министерского совещания арктического совета проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ситуация в Венесуэле станет основной темой на переговорах. Также на встрече планировалось затронуть темы Сирии и Украины.

Лавров и Помпео регулярно проводят телефонные переговоры, а их последняя личная встреча прошла летом 2018 года в Хельсинки во время саммита России и США.