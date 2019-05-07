Песков анонсировал встречу Путина и Помпео

В следующий вторник президент России Владимир Путин может встретиться в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, 14 мая в Сочи должны состояться переговоры Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова. «Уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», – передает слова Пескова ТАСС.

6 мая Лавров и Помпео уже встречались в Финляндии, на 14 мая намечены их новые переговоры.

В то же время Песков отметил, что подготовка новой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом не ведется.

«Есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет», – сказал Песков.

Помпео также неопределенно отвечал о возможности новой встречи Путина и Трампа.