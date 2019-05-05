Помпео прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео уклончиво ответил на вопрос о возможности проведения нового саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Не знаю. Посмотрим», – ответил он на вопрос об их возможной встрече, передает РИА «Новости».

Он также подтвердил, что намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.

Напомним, ранее на этой неделе Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры.