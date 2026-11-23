Tекст: Игорь Иножарский

Учения с участием группы быстрого реагирования прошли в корейском посольстве в Риге, передает Yonhap.

Латвия переживает политическую нестабильность после распада правящей коалиции в мае. Это произошло из-за спора о вторжении беспилотников, после чего недавно сформированное правительство получило незначительное парламентское большинство.

В тренировке приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители Национального пожарного агентства и гражданские эксперты. Они обменялись информацией о ситуации в балтийской республике, а также проверили линии связи.

«Учения были очень полезны для проверки механизма координации между МИД и зарубежным дипломатическим представительством на случай кризиса, а также для укрепления готовности посольства к защите граждан за рубежом», – заявил посол Южной Кореи в Латвии Ким Чен Хан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил об обращении к Польше за помощью в расследовании инцидента с беспилотником. Власти Литвы начали подготовку альтернативных рабочих мест на случай эвакуации в условиях войны. Осенью министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии попросили у Евросоюза деньги на защиту от дронов.