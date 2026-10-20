Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Трамп: США могут немедленно завершить военную операцию против Ирана
Соединенные Штаты могли бы немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие, заявил американский президент Дональд Трамп.
«У них не может быть ядерного оружия, и у них не будет его. Кто-то сказал: «Вы можете уйти прямо сейчас». И это правда. Мы можем уйти прямо сейчас. У них не будет ядерного оружия, замечательные бомбардировщики B-2 [в июне прошлого года] вылетели с базы, расположенной недалеко отсюда, <…> и сбросили все бомбы», – цитирует Трампа ТАСС.
Ранее Трамп заявлял, что война США против Ирана завершится очень скоро, конфликт может закончиться сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября или даже до них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.
В воскресенье в Корпусе стражей исламской революции заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб».
Тогда же Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб».