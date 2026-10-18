Лавров: Ближний Восток балансирует на грани полноформатной войны

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров по итогам заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива отметил, что для возвращения ситуации в Ормузском проливе в дипломатическое русло есть все необходимое благодаря Исламабадскому меморандуму между США и Ираном, передает ТАСС.

«Мы считаем, что меморандум по-прежнему содержит все необходимое для того, чтобы перевести ситуацию из нынешней стадии, когда она балансирует на грани возобновления полноформатной войны, в политико-дипломатическое переговорное русло», – сказал Лавров.

Министр также выступил за создание в зоне Персидского залива инклюзивной архитектуры безопасности с участием всех стран региона, включая Иран, Ирак и Иорданию, при поддержке внешних игроков, которые должны руководствоваться интересами местных государств.

Кроме того, Москва выступает за поиск политико-дипломатического решения конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. По словам Лаврова, для этого существуют все основания, включая «дорожную карту», разработанную в 2023 году по инициативе Эр-Рияда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров встретился с королем Бахрейна в Манаме.

Глава МИД России заявил о ценности отношений с арабскими странами Персидского залива.

В субботу дипломат прибыл в Бахрейн.