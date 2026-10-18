  • Новость часаЛавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине
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    Дороги становятся символом российской модернизации
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива
    Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

    0 комментариев
    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    54 комментария
    18 октября 2026, 18:03 • Новости дня

    Лавров: Ближний Восток балансирует на грани полноформатной войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани полноформатной войны, однако существуют дипломатические пути для ее урегулирования.

    Лавров по итогам заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива отметил, что для возвращения ситуации в Ормузском проливе в дипломатическое русло есть все необходимое благодаря Исламабадскому меморандуму между США и Ираном, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что меморандум по-прежнему содержит все необходимое для того, чтобы перевести ситуацию из нынешней стадии, когда она балансирует на грани возобновления полноформатной войны, в политико-дипломатическое переговорное русло», – сказал Лавров.

    Министр также выступил за создание в зоне Персидского залива инклюзивной архитектуры безопасности с участием всех стран региона, включая Иран, Ирак и Иорданию, при поддержке внешних игроков, которые должны руководствоваться интересами местных государств.

    Кроме того, Москва выступает за поиск политико-дипломатического решения конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. По словам Лаврова, для этого существуют все основания, включая «дорожную карту», разработанную в 2023 году по инициативе Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров встретился с королем Бахрейна в Манаме.

    Глава МИД России заявил о ценности отношений с арабскими странами Персидского залива.

    В субботу дипломат прибыл в Бахрейн.

    17 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой

    Партии правящей коалиции Чехии проиграли перевыборы в Сенат

    Tекст: Мария Иванова

    Входящие в правящую коалицию Чехии партии потерпели поражение на перевыборах одной трети состава верхней палаты парламента, не сумев завоевать ни одного мандата.

    Правящая коалиция Чехии не смогла завоевать ни одного места на выборах одной трети состава Сената, которые завершились в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Сильнейшее в коалиции движение ANO под руководством премьер-министра страны Андрея Бабиша лишилось одного из 11 мест в верхней палате парламента. Другие объединения – SPD и «Автомобилисты» – остались без представительства в Сенате. Бабиш назвал итоги выборов катастрофическими для своего движения.

    Наибольшее число мандатов завоевало движение STAN. Теперь представители либеральных партий контролируют 71 место из 81, что позволяет им сохранить большинство в Сенате как минимум до следующих перевыборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах. В начале месяца политика раскритиковали за поездку за границу в дни голосования.

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    18 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр обработки данных компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба компании VK.

    «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области.

    В результате атаки беспилотников произошли возгорания на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах в Петербурге.

    Украинские беспилотники атакуют российскую цифровую инфраструктуру. Под удар БПЛА попали несколько дата-центров «Яндекса». Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    18 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами

    Московская полиция посоветовала не говорить слово «да» по телефону неизвестным

    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Московская полиция посоветовала в разговоре с неизвестными не говорить фразы «да», «подтверждаю», «согласен», а также рекомендует не называть свои фамилию, имя в целях соблюдения базовых правил цифровой гигиены.

    В ГУ МВД по Москве призвали горожан соблюдать базовые правила цифровой гигиены, передает ТАСС.

    «Речь и видеоизображение могут записывать и преобразовывать. Необходимо минимизировать разговор, не произносить ключевые фразы: «да», «подтверждаю», «согласен», «фамилия, имя, отчество», – подчеркивается в материалах ведомства.

    Полицейские также посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию, отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить антивирус для защиты от вредоносных программ. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на сомнительных ресурсах.

    В МВД добавили, что для идентификации звонящего следует задавать дополнительные вопросы, а при получении сомнительного сообщения – связаться с отправителем по известным контактам. При малейшем подозрении на взлом специалисты советуют сразу менять пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мошенники придумали схему обмана под видом «Яндекса». В четверг эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками. В тот же день ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров.

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    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть

    Дрозденко: Повреждения после атаки БПЛА зафиксированы на объекте ЦОД

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что массовая атака беспилотников не нарушила работу инфраструктуры и социальных объектов, повреждения зафиксированы на объекте ЦОД в Ленинградской области, последствия уже ликвидируются.

    Массовая атака беспилотников не привела к критическим сбоям в работе инфраструктуры Ленинградской области, а все последствия оперативно устраняются. «Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда», – написал Дрозденко в Max.

    По его словам, на подстанции Восточная зафиксированы незначительные повреждения проводов, при этом основное оборудование продолжает работать. В Янино подключены резервные источники питания, начата подача тепла. Также повреждено трансформаторное оборудование и складской комплекс центра обработки данных «ВКонтакте», компания ликвидирует последствия.

    Кроме того, в Разметелевской школе выбиты стекла, власти приступили к замене окон. Во Всеволожском районе в квартиру попал крупный осколок беспилотника, из-за возгорания эвакуированы восемь семей. Пострадали мать и трое детей, они находятся в больнице в стабильном состоянии после отравления угарным газом.

    В Кировском районе повреждены четыре дачных дома, обошлось без жертв. В Ломоносовском районе от обломков пострадали более 50 автомобилей, в домах выбиты окна, повреждена котельная в Низино. В Гатчинском округе также зафиксированы незначительные разрушения, включая повреждение квартиры в многоэтажке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. В тот же день электроснабжение в двух районах Петербурга восстановили.

    Силы противовоздушной обороны сбили 144 БПЛА над Ленинградской областью.

    В результате массированной атаки беспилотников на Петербург погиб один человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки дронов на Петербург.

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    18 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

    Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запрашивала доступ к военной системе связи Starshield (военная версия Starlink) для нанесения ударов вглубь российской территории, однако на данный момент не получила его, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

    В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.

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    17 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

    Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

    Tекст: Вера Басилая

    Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.

    Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    «Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

    Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

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    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    17 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»

    Профессор Козловская: Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор РГПУ имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская заявила, что частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз и стала классическим признаком ключевого слова текущего момента.

    «За последние годы частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», – цитирует Козловскую РИА «Новости».

    Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Однако спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.

    Ученые насчитали 15 производных слов, среди которых «дескуфизация», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться». По словам профессора, типаж стал более универсальным и теперь так называют не только мужчин, но и женщин.

    Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Тем не менее оно уже активно используется в художественных текстах, в том числе в книгах, вышедших в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом стало известно о разработке кулинарного словаря русского языка. В мае власти анонсировали расширение перечня словарей русского языка. В феврале выражение «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года».

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    18 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Российский бизнес согласился финансировать системы ПВО для защиты промышленности

    Шохин предложил стимулировать инвестиции бизнеса в создание систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские предприниматели готовы выделить средства на создание новых систем противовоздушной обороны для защиты промышленных объектов, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

    По словам Шохина, представители бизнеса согласны вложить деньги в разработку и строительство комплексов противовоздушной обороны для охраны производств, передает ТАСС.

    «Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции. Давайте не бояться того, что в военное время надо простимулировать инвестиции компаний в эту сферу, в сферу защиты производственных объектов от атак», – заявил Александр Шохин.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей подчеркнул, что системы противовоздушной обороны понадобятся предприятиям даже в случае скорейшего урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны и нефтяники занялись усилением противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов. В начале месяца вице-премьер Александр Новак сообщил о результатах усиления безопасности российских предприятий. В прошлом месяце Ростех представил систему защиты заводов от нападений беспилотников.

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    17 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    СК начал проверку из-за татуировки Девы Марии с нимбом из оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет инициировал проверку в отношении тату-мастера в Перми, который набил клиентке изображение Девы Марии с нимбом из различных видов оружия, сообщили в краевом СУ СК России по региону.

    Следователи заинтересовались работой пермского тату-мастера после публикации фотографии татуировки в социальных сетях. Изображение представляет собой фигуру, напоминающую Деву Марию, вокруг которой выбит нимб из разнообразного оружия, передает РИА «Новости».

    В правоохранительных органах региона уточнили, что по факту публикации проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

    По данным осведомленного источника, расследование ведется по статье об оскорблении чувств верующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сделавшая кальян на куличе москвичка вышла на свободу. В феврале 2025 года в Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении справившей нужду у Казанского собора девушки.

    Также полиция установила личности снявших штаны у храма Спаса на Крови подростков.

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    18 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море

    Дания отказалась заключать с Россией соглашение по предотвращению инцидентов

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене заявило, что неоднократные предложения Москвы подписать с Данией соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе не встретили понимания.

    Инициатива о создании правовой основы для предотвращения опасных ситуаций между военными силами России и Дании остается без ответа из-за нежелания датской стороны урегулировать вопрос в правовом поле, передает РИА «Новости».

    «Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – сообщили в дипмиссии.

    Российские дипломаты напомнили об опасных маневрах датских ВВС 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в проливе Каттегат, когда вертолет приблизился к кораблю ВМФ России на дистанцию 10 метров.

    В посольстве подчеркнули, что Копенгаген использует подобные поводы для оправдания милитаризации страны и поставок оружия Киеву, пугая собственное население российской угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

    В прошлом месяце Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на НАТО.

    США, Дания и Гренландия договорились расширить присутствие НАТО в Арктике.

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