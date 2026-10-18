Лавров встретился с королем Бахрейна в Манаме

Tекст: Ольга Иванова

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится в Манаме для участия в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), о прошедшем мероприятии сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

«Аудиенция Сергея Лаврова у Короля Бахрейна», – написала она, прикрепив к сообщению фотографию со встречи.

В состав ССАГПЗ входят шесть государств: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Предыдущая встреча на уровне руководителей дипломатических ведомств в этом формате проходила в Сочи в сентябре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров заявил о ценности отношений России с арабскими странами Персидского залива.

Глава российского внешнеполитического ведомства встретился в Бахрейне с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

В субботу он прибыл в Манаму.