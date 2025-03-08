Хаменеи заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

Хаменеи заявил об отказе Ирана от переговоров с США из-за эгоизма Вашингтона

Tекст: Вера Басилая

Хаменеи заявил, что Иран не намерен вести переговоры с США, пока Вашингтон продолжает навязывать свои интересы, передает ТАСС.

Обращаясь к иранским чиновникам, Хаменеи подчеркнул, что Иран не будет оправдывать ожидания государств, которые готовы навязать свои собственные интересы.

«Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», – заявил он. Эти слова прозвучали в контексте обращения президента США с просьбой о переговорах по ядерной программе Ирана.

Кроме того, Хаменеи указал на проблему двойных стандартов, применяемых Западом. По его словам, это является «позором цивилизации». Он отметил, что невозможно признавать преступления нацистской Германии во время Второй мировой войны и одновременно отрицать преступления израильтян в секторе Газа.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что не получало послание от президента США верховному лидеру аятолле Али Хаменеи о переговорах по ядерной программе.

В конце февраля президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США. Москва заявила о готовности способствовать этим переговорам для урегулирования разногласий между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Москве стоит быть осторожной в посредничестве между Вашингтоном и Ираном в переговорах по ядерной сделке.