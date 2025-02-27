Президент Ирана заявил о готовности к переговорам с США

Tекст: Ольга Иванова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Иран открыт для переговоров с США, но только в том случае, если американская сторона проявит готовность к конструктивному диалогу. В своей речи он подчеркнул, что санкции не являются поводом для отказа от возможных переговоров, сообщает ТАСС.

Президент уточнил, что Иран не собирается «склонять голову перед бандитами», имея в виду недопустимость предложения переговоров после введения санкций. Он провел аналогию с иранской поговоркой, которая означает, что прежде чем претендовать на наследство, нужно доказать свое родство.

Пезешкиан также подчеркнул, что Иран не исключает возможность диалога, однако от Вашингтона ожидается демонстрация договороспособности. Это заявление вызвало резонанс в политических кругах, учитывая текущую напряженность между странами.

Напомним, президент США заявил о предложении Тегерану заключить «ядерную сделку».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Позже американский президент опроверг слухи о намерении США и Израиля уничтожить Иран, назвав их сильно преувеличенными.