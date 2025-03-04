Россия заявила о готовности способствовать переговорам Ирана и США

Tекст: Денис Тельманов

Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны разрешить все проблемы через переговоры, пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова сделать все возможное для достижения этой цели, подтверждая заинтересованность РФ в мирном разрешении конфликта.

Песков подчеркнул: «Россия уверена, что Соединенные Штаты и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров... (Москва) готова сделать все, что в ее силах, для достижения этого». Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления на Иран, однако он выразил надежду, что США не придется часто прибегать к этой мере. Это подчеркивает необходимость дипломатических усилий и диалога для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров передал привет от президента РФ Владимира Путина иранскому лидеру Масуду Пезешкиану, президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и США не повлияют на российско-иранское сотрудничество и развитие стратегических отношений, включая решение вопросов иранской ядерной программы.