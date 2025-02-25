Лавров передал президенту Ирана «огромный привет» от Путина

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече между Лавровым и Пезешкианом глава МИД РФ передал теплый привет от российского президента. «Вам огромный привет от президента Путина», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Президент Ирана в ответ попросил Лаврова передать ответный привет Путину, что было принято с улыбкой. В ходе беседы Лавров также упомянул о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подчеркнув, что Россия и Иран начали выполнение его условий. «Он сказал, чтобы договор, который вы с ним подписали, мы с Аббасом полностью выполнили. И мы начали выполнять сегодня», – добавил Лавров.

Во вторник Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в рамках рабочего визита.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт. Ранее он сообщил, что уведомил Тегеран о проведенных контактах с США по вопросам Украины.