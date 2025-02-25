Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Лавров проинформировал Иран о переговорах с США по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что уведомил Тегеран о проведенных контактах с США по вопросам Украины.
Он поделился этой информацией на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, передает ТАСС.
Лавров также отметил, что контакты между Россией и Ираном продолжаются и в многостороннем формате, особенно в контексте получения Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС. Россия ожидает скорого вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, что приведет к росту товарооборота, добавил министр.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров посетил Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.