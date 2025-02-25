Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.
Самолет главы внешнеполитического ведомства России приземлился в аэропорту Тегерана, что знаменует начало визита, направленного на обсуждение актуальных вопросов двустороннего и международного сотрудничества, передает ТАСС.
В Иране Лавров планирует обсудить с иранскими коллегами углубление стратегического партнерства, которое уже оформлено официально.
Особое внимание будет уделено вопросам торговли и экономики, включая ключевые совместные проекты в энергетике и транспорте. Российская и иранская стороны намерены усилить взаимовыгодное сотрудничество в этих сферах.
Кроме того, планируется обсуждение международных вопросов: ситуации в Сирии, Афганистане, Йемене, Закавказье и зоне Персидского залива. Также будет затронута тема ближневосточного урегулирования и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.