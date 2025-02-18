Кремль оценил влияние переговоров России и США на отношения с Ираном

Песков: Переговоры России и США не повлияют на сотрудничество Москвы и Тегерана

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул, что процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями. Он ответил на вопрос корреспондента IRNA о позиции Кремля в случае, если президент США потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном, передает ТАСС.

Москва готова оказать содействие Тегерану в решении проблем, связанных с иранской ядерной программой. Песков отметил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их. Это включает помощь в решении важнейших проблем, таких как ядерная программа.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться путем переговоров.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли со стороны всех участников переговорного процесса вопрос ядерной программы Ирана может и должен быть решен путем дипломатии», – заявил он в интервью агентству IRNA.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать сотрудничать с Ираном, несмотря на заявления США о восстановлении давления на Тегеран.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента США Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

Песков также сообщал, что российская делегация готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке во время переговоров в Эр-Рияде.