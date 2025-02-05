Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Песков подтвердил продолжение сотрудничества России с Ираном
Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о восстановлении максимального давления на Тегеран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия будет продолжать развивать многоплановые отношения с Ираном, несмотря на усиливающееся давление США на Тегеран, передает ТАСС.
На фоне этого заявления глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил уверенность в провале новой попытки президента США усилить давление на его страну.
По его мнению, стратегия максимального давления «неудачный опыт», повторная попытка приведет к очередной неудаче.
Также Арагчи подчеркнул, что беспокойства Трампа относительно получения Ираном ядерного оружия беспочвенны, так как страна остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия.
Он отметил, что Иран действует в соответствии с фетвой верховного лидера Али Хаменеи, запрещающей производство ядерного оружия.
Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что односторонние санкции США против стран-экспортеров нефти дестабилизируют мировые рынки и наносят ущерб потребителям.
Он подчеркнул важность деполитизации нефтяного рынка для обеспечения энергетической безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран.
Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В середине прошлого месяца глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.