Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.8 комментариев
Иран отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке
Иран не намерен вести переговоры с США до возвращения последних к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, отметив, что нынешние консультации по ядерной сделке проходят с Китаем и Россией.
«Наша политика в отношении США такова, что никаких переговоров с американским правительством не будет, пока они не вернутся к СВПД или пока (новые власти в Вашингтоне) не объявят о своей позиции по этому вопросу», – приводит слова Арагчи ТАСС.
Арагчи подчеркнул, что Тегеран никогда не был против переговоров, но их проведение должно быть честным и с уважением к позиции другой стороны. Он добавил, что в настоящее время Иран ведет консультации по ядерной сделке с Китаем и Россией, которые также являются полноправными членами СВПД.
Комментируя недавний раунд встреч с представителями европейских стран в Женеве, Арагчи отметил, что европейцы проявили серьезность в подходе к обсуждению, и это было оценено иранской стороной. Консультации, по его словам, будут обязательно продолжены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, и в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.