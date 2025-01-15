Иран отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке

Tекст: Антон Антонов

«Наша политика в отношении США такова, что никаких переговоров с американским правительством не будет, пока они не вернутся к СВПД или пока (новые власти в Вашингтоне) не объявят о своей позиции по этому вопросу», – приводит слова Арагчи ТАСС.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран никогда не был против переговоров, но их проведение должно быть честным и с уважением к позиции другой стороны. Он добавил, что в настоящее время Иран ведет консультации по ядерной сделке с Китаем и Россией, которые также являются полноправными членами СВПД.

Комментируя недавний раунд встреч с представителями европейских стран в Женеве, Арагчи отметил, что европейцы проявили серьезность в подходе к обсуждению, и это было оценено иранской стороной. Консультации, по его словам, будут обязательно продолжены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, и в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.