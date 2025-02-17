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Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров с администрацией США
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.
Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах, передает ТАСС.
Правительственный борт с российской делегацией приземлился в аэропорту саудовской столицы. Переговоры между делегациями РФ и США запланированы на вторник.
Основные темы обсуждений включают восстановление всего комплекса двусторонних отношений и подготовку к встрече лидеров. Также планируется обсудить возможные переговоры по урегулированию на Украине.
Согласно данным телеканала CNN, делегацию США в Эр-Рияде возглавляют госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.
Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.