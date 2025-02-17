Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.12 комментариев
Ушаков: Россия и США проведут двустороннюю встречу в Эр-Рияде
Ушаков: Россия и США обсудят восстановление отношений на встрече в Эр-Рияде
На двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», – назвал он в эфире Первого канала цель двусторонней встречи, передает ТАСС.
Ушаков, который будет в числе представителей России на этой встрече, отметил важность определения способов начала переговоров по урегулированию украинского кризиса, добавив, что с американской стороны еще не назначен главный переговорщик.
«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», – подчеркнул помощник президента.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.