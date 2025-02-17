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Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде
Песков: Делегация России обсудит в Эр-Рияде подготовку встречи Путина и президента США по украинскому вопросу
Российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.
По словам Пескова, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков отправятся в столицу Саудовской Аравии для участия в переговорах с представителями США. Эти переговоры, отметил пресс-секретарь президента, назначенные на вторник, будут сосредоточены на восстановлении российско-американских отношений, передает ТАСС.
Помимо восстановления отношений Лавров и Ушаков обсудят подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и организации встречи президентов России и США.
Дмитрий Песков добавил, что российская делегация готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, если эта тема будет поднята во время переговоров. «Наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже», – отметил он, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее СМИ писали, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
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