Трамп предупредил Иран о плохих последствиях при отказе от переговоров

Трамп заявил, что с Ираном «произойдет плохое» при отказе от переговоров с США

Tекст: Вера Басилая

Трамп подчеркнул, что если власти Ирана не пойдут на соглашение с США по поводу ядерной программы, то с Ираном может «произойти плохое», передает ТАСС.

Он отметил, что недавно направил властям Ирана письмо с предложением обсудить ядерную программу. Президент США подчеркнул необходимость принятия решения и выразил надежду на возможность совместной работы над этой проблемой. Однако президент заметил, что, если договоренности достигнуть не удастся, последствия для Ирана могут быть негативными.

Трамп также добавил, что его высказывание не является ни актом силы, ни проявлением слабости, а лишь попыткой решить возникшую ситуацию. Однако детали того, какие именно меры могут быть приняты в случае отказа Ирана от переговоров, Трамп не уточнил.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.

Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях несогласия.

Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения США в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.