Иран провел новый раунд ядерных переговоров с Европой

Иран и евротройка обсудили ядерную программу и санкции в Женеве

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Иран в четверг провел новый этап переговоров с Великобританией, Германией и Францией. Главной темой обсуждения стала ядерная программа и возможность снятия санкций с Тегерана. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отметил, что встреча проходила на уровне экспертов в Женеве.

Эсмаил Багаи заявил: «Новый раунд переговоров, направленный на обсуждение и обмен мнениями по различным проблемам как в сфере снятия санкций с Ирана, так и по ядерной программе республики, состоялся в четверг на уровне экспертов в Женеве». Он подчеркнул, что стороны стремятся к решению возникших проблем.

Предыдущие переговоры между Ираном и так называемой «евротройкой» прошли в феврале. Тогда иранскую делегацию возглавлял Аббас Аракчи, который также обсуждал ядерную сделку в рамках конференции ООН по разоружению. Замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади подтвердил, что все стороны заинтересованы в решении проблемы.

Переговоры по ядерной программе Ирана были возобновлены 29 ноября 2024 года после двухлетнего перерыва. Маджид Тахт-Раванчи возглавлял иранскую делегацию на этой встрече.

В 2015 году Иран и шесть других стран, включая Британию и Германию, подписали ядерную сделку, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана, что спровоцировало Иран на сокращение своих обязательств в рамках сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе может «произойти что-то плохое».

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения Соединенных Штатов в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

Тегеран отправил Вашингтону официальный ответ на письмо американских властей верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию в Госдуме договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который был подписан в январе этого года в Москве.