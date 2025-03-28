Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Иран направил Вашингтону официальный ответ на письмо властей США
Иран при посредничестве Омана отправил официальный ответ на письмо властей США
Тегеран отправил Вашингтону официальный ответ на письмо американских властей верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Арагчи пояснил, что официальное письмо было отправлено в среду и содержало в себе два документа. В первом документе были изложены взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире. Второй документ полностью разбирал и комментировал тезисы, представленные в американском письме, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США направили письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу страны, однако Хаменеи заявил, что сообщения американской стороны о готовности к переговорам – это обман.