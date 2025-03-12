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    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    30 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 21:14 • Новости дня

    Аятолла Хаменеи: США лгут насчет готовности к переговорам с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения американской стороны о готовности к переговорам с иранской стороной – это обман, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    «То, что президент США [Дональд Трамп] говорит о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения», – сказал Хаменеи, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

    Он отметил, что переговоры проводились несколько лет, но Трамп тогда отверг уже подписанный договор. По мнению аятоллы, новые переговоры с США не сработают. «Поэтому призывы к переговорам и заявления о них являются обманом общественного мнения», – заключил он.

    Ранее СМИ сообщили, что Трамп якобы направил письмо Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу Ирана.

    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

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    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

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    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

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    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    12 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

    Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине

    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    После встречи делегаций США и Украины в Джидде риторика Владимира Зеленского кардинально изменилась: теперь он согласен на прекращение огня без гарантий для Украины со стороны Вашингтона. Таким образом, ключевым итогом переговоров в Саудовской Аравии стала фактическая капитуляция украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

    «Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.

    Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.

    Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

    Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.

    «ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

    «При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

    «Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

    Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.

    Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.

    Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

    Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.

    Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.

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    11 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил разрушить автопром Канады
    Трамп пригрозил разрушить автопром Канады
    @ REUTERS/Rebecca Cook

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отказе канадских властей отменять импортные сборы против США канадская автомобильная промышленность будет разрушена, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Если Канада не отменит и другие вопиющие, действующие в течение длительного времени пошлины, то 2 апреля я существенно повышу тарифы на автомобили, ввозимые в США, что, по сути, навсегда остановит автомобильное производство в Канаде», – заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти автомобили можно производить на американской территории.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. В частности, в январе 1965 года был подписан канадско-американский договор, отменявший пошлины на торговлю автотранспортом и комплектующими. В результате уже в 1968 году в Америке продавалось 60% собранных в Канаде автомобилей. Но узлы и комплектующие для производимых в Канаде автомобилей продолжали ввозиться из США, то есть рост экспорта автомобилей США не ликвидировал дефицит в торговле автокомпонентами.

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    10 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не намерен восстанавливать военную помощь Украине, пока Владимир Зеленский занимает пост президента, сообщило издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, американский лидер видит в Зеленском препятствие и не рассматривает его как партнера, передает «Вечерняя Москва».

    Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2.00 мск 4 марта. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.

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    10 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа

    Американист Дудаков объяснил победу Карни над Фриланд на выборах лидера Либеральной партии Канады

    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марк Карни – хрестоматийный финансист и технократ. Он попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады.

    «Победа Марка Карни на выборах лидера Либеральной партии Канады была в некотором смысле ожидаемой: он лидировал по опросам», – указал американист Малек Дудаков. Собеседник добавил, что в отличие от Христи Фриланд, которая тоже боролась за пост нового главы правящей фракции, Карни не является ярым популистом.

    Политолог в этой связи напомнил «радикальные призывы» Фриланд разместить ядерное оружие Британии на территории Канады. «При этом она забыла упомянуть, что ракеты, имеющиеся у Лондона, принадлежат американцам. Было бы довольно странно пользоваться условно британским оружием для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов», – иронично заметил спикер.

    На этом фоне Карни смотрится большим профессионалом, отметил Дудаков. «Он – хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода Дональда Трампа», – детализировал аналитик. По словам собеседника, отношения нового лидера либералов Канады и президента США довольно непростые.

    Так, Карни критиковал республиканца еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с Трампом. «В частности, он уже обещал продолжать торговую войну в ответ на те пошлины, которые вводит американская сторона», – напомнил американист.

    «Политик надеется воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на скорых парламентских выборах», – добавил Дудаков. Политолог объясняет: выборы в стране намечены на 20 октября, однако, как ожидается, Карни может объявить о досрочном роспуске парламента.

    «За время правления Джастина Трюдо рейтинги канадских либералов упали очень низко. Шансов на успех осенью у них не было. Это заставило действующего главу правительства уйти в отставку. Тем более что в стране сложилась сложная ситуация – это и миграционный кризис, и проблемы в социальной сфере. У правящей фракции нет решений этих вопросов», – уточнил собеседник.

    Эксперт указал, что если бы выборы прошли завтра, то, скорее всего, победу на них одержали бы канадские консерваторы во главе с Пьером Пуальевром. «Либералы пока в аутсайдерах, несмотря на то, что их рейтинги несколько подросли после решения Трюдо уйти в отставку. Им непросто конкурировать с Консервативной партией. Однако ситуация за несколько месяцев может измениться. Я думаю, Карни будет работать в этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Он одержал победу с результатом в 85,9% голосов. Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав всего 8% голосов.

    Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшие дни. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.

    В своем первом заявлении после победы Карни заверил, что Оттава никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. «Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Новый лидер либералов также отметил, что сохранит контртарифы в отношении Соединенных Штатов «до тех пор, пока американцы не проявят уважение и не возьмут на себя заслуживающие доверия обязательства по свободной и справедливой торговле». Но он предупредил, что противостояние Трампу потребует экстраординарных усилий.

    «Мое правительство приведет в действие наш план по построению более сильной экономики, установлению новых торговых отношений с надежными партнерами и обеспечению безопасности наших границ», – заявил политик.

    Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента. Он выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, имеет докторскую степень по экономике. 13 лет проработал в отделениях Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио. С 2008 по 2013 год возглавлял Банк Канады. В 2013 году был назначен управляющим Банка Англии, ушел с поста в 2020 году.

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    12 марта 2025, 14:52 • Новости дня
    В Британии предсказали разочарование Трампа результатами выборов в Гренландии

    The Times: Выборы в Гренландии разочаруют Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оппозиционная партия Demokraatit одержала неожиданную победу на выборах в Гренландии, что может разочаровать президента США Дональда Трампа, стремившегося приобрести остров, пишет The Times.

    Как пишет The Times, победа Demokraatit стала полной неожиданностью для правившей партии Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), которая долгие годы доминировала в политической жизни острова, передает ТАСС. В итоге она оказалась лишь третьей, уступив второе место партии Naleraq.

    По мнению издания, результаты голосования гренландцев разочаруют президента США Дональда Трампа, который выражал желание приобрести остров. Победа Demokraatit, которая занимает осторожный подход к обретению независимости от Дании, свидетельствует о том, что многие гренландцы выступают за медленное, постепенное отделение от датчан.

    Вопрос обретения независимости стал одной из ключевых тем предвыборной кампании на острове. Четыре из пяти основных партий заявляли о стремлении к независимости, однако не сошлись во мнениях относительно того, когда и как это должно произойти. Согласно последним опросам, до восьмидесяти четырех процентов жителей острова поддерживают независимое развитие.

    Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии президента США на покупку острова, подчеркивая угрозу политической независимости региона.

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    10 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру

    Трамп отметил недостаточное желание Киева к мирному урегулированию конфликта

    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп высказал мнение о том, что власти Украины пока не демонстрируют должной готовности к мирному решению конфликта, выразив надежду, что ситуация изменится в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев пока не проявляет достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, возвращавшегося из Флориды в Вашингтон, передает ТАСС.

    Трампа спросили, собираются ли США возобновить помощь Украине, если Киев подпишет соглашение с Вашингтоном по ресурсам. Президент ответил: «Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они хотели мира».

    На вопрос о том, как именно Киев должен продемонстрировать стремление к миру, Трамп ответил, что пока украинские власти этого не сделали в необходимой мере. Он выразил уверенность, что это станет очевидным в течение ближайших двух или трех дней.

    Кроме того, американский лидер отметил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных. На вопрос, готова ли страна отменить паузу в передаче этой информации Киеву, он ответил: «Мы почти сделали это».

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    12 марта 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla
    Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla
    @ Samuel Corum/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп пообещал остановить нападения на магазины Tesla, назвав их организаторов «плохими парнями», пишет Bloomberg.

    Трамп назвал акты вандализма в отношении магазинов и зарядных станций Tesla внутренним терроризмом, передает Bloomberg.

    Президент США пообещал остановить нападения на магазины Tesla, назвав их организаторов «плохими парнями».

    «Это плохие парни. Это те же парни, которые портят наши школы и университеты», – сказал Трамп.

    Протесты, в основном мирные, вспыхнули в автосалонах по всей территории США и Европы в последние недели. Дюжина автомобилей Tesla была подожжена в автосалоне во Франции, а полиция Линнвуда, штат Вашингтон, расследует инцидент с шестью автомобилями Tesla, которые были испорчены краской из баллончика в прошлые выходные.

    Напомним, в США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска.

    В феврале сообщалось, что состояние Илона Маска впервые в 2025 году упало ниже 400 млрд долларов из-за значительного снижения цен на акции Tesla, которые опустились на 27% с момента достижения исторического максимума в декабре.

    Продажи электромобилей Tesla в Европе значительно сократились, особенно в Германии, где отмечено падение на 59%, что частично связывают с неоднозначными высказываниями Илона Маска о политике и поддержкой партии «Альтернатива для Германии».

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    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    10 марта 2025, 04:36 • Новости дня
    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии

    Трамп заявил о готовности США инвестировать миллиарды в создание рабочих мест в Гренландии

    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии
    @ Sergey Metelitsa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам.

    Президент США Дональд Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social о готовности США инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и экономическое благополучие Гренландии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее и готовы продолжать обеспечивать его безопасность с времен Второй мировой войны. Трамп предложил Гренландии стать частью Соединенных Штатов, отметив: «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях относительно Гренландии. Он выступал за присоединение острова к США и даже угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В прошлом, в ходе своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако эта идея была отвергнута как датскими, так и гренландскими властями.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

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