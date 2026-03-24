Песков сообщил о проработке изменения бюджетного правила правительством

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопросы изменения бюджетного правила в России остаются в процессе обсуждения и проработки, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге напомнил, что такие вопросы относятся к компетенции правительства.

По его словам, изменение бюджетного правила рассматривается также на совещаниях по экономическим вопросам при участии главы государства. На вопрос журналистов о перспективах корректировки бюджетного правила представитель Кремля отметил, что этот вопрос пока находится в разработке.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России примет решения для снижения зависимости федерального бюджета от цен на нефть.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что при определении базовой цены нефти для бюджетного правила не стоит ориентироваться на текущую рыночную конъюнктуру.