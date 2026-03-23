Заботкин: Высокая ключевая ставка Банка России снизила инфляцию

Tекст: Елизавета Шишкова

Высокая ключевая ставка значимо снизила инфляцию в России за последние 12 месяцев, передает ТАСС. Зампред Банка России Алексей Заботкин выступил в Госдуме и отметил: «Много кто говорил год назад, что ключевая ставка не снижает инфляцию. Сейчас можно с уверенностью сказать, что высокая ключевая ставка инфляцию снизила с 10% в годовом выражении до менее 6% сейчас. Это значимое изменение инфляции за 12 месяцев».

Заботкин также сообщил, что нынешний прогноз ЦБ предполагает достаточно существенное снижение ключевой ставки, и на ближайших заседаниях регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Он подчеркнул, что текущее видение Банка России предусматривает дальнейшее движение ставки вниз.

Кроме того, зампред Банка России высказал мнение, что не следует ориентироваться на текущую рыночную конъюнктуру при определении базовой цены нефти для бюджетного правила. По его словам, если закладывать текущие цены на нефть, это может привести к искаженным и излишне агрессивным прогнозам относительно будущей стоимости этого ресурса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении.

Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

В январе ускорение инфляции было ожидаемым, однако к концу месяца рост потребительских цен начал замедляться.