Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.7 комментариев
Силуанов сообщил о планах уменьшить зависимость бюджета от цен на нефть
Правительство России в ближайшее время примет решения, направленные на снижение зависимости федерального бюджета от цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов отметил, что сейчас власти рассматривают различные варианты действий для достижения этой цели, передают «Вести».
По словам министра, в рамках бюджетного правила была приостановлена продажа средств из Фонда национального благосостояния. «Мы действительно приостановили в рамках бюджетного правила продажу наших средств из Фонда национального благосостояния. Сейчас правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении», – уточнил он.
Силуанов добавил, что ключевая задача – сделать российский бюджет менее зависимым от нефтяных цен, а также снизить влияние правительства на валютный рынок. По его словам, конкретные решения будут приняты в ближайшие недели.
Ранее Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России.