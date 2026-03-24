    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Митволь раскрыл планы после выхода на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата
    Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    24 марта 2026, 15:21 • Новости дня

    Кремль анонсировал участие Путина во вручении премий молодым деятелям культуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 25 марта примет участие в церемонии вручения премий молодым деятелям культуры, а также авторским коллективам за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год, сообщили в Кремле.

    Мероприятие приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается в этот день, передает РИА «Новости».

    «Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год», – сообщили в Кремле.

    В тот же день президент в формате видеоконференции проведет заседание Совета по культуре. На заседании планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием киноиндустрии, литературы и балетного искусства.

    Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    23 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности по делам об оспаривании итогов приватизации.

    Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.

    Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.

    Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.

    Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.

    В 2024 году Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов.

    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    23 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Минтранс с предложениями ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам и ввести для них обязательную регистрацию и получение водительских удостоверений.

    В сообщении СПЧ в Max уточняется, что инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина о возможном введении дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

    Совет предложил закрепить понятие «велосипед» только за транспортом, движущимся с помощью мускульной силы. В случае если у велосипеда есть электродвигатель и сиденье, такое транспортное средство должно считаться мопедом или мотоциклом. Для управления этими средствами потребуется государственный регистрационный знак и водительское удостоверение категории А или М.

    СПЧ подчеркивает, что движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено. Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок.

    Переходный период для внедрения новых правил предлагается установить в пределах одного года, что даст время курьерам и компаниям-доставщикам оформить необходимые документы и регистрацию транспортных средств. Также совет рекомендует ввести административную ответственность за нарушение новых требований, в том числе за управление мопедом без прав или регистрации.

    В письме Фадеева министру транспорта Андрею Никитину подчеркивается важность включения этих предложений в процесс реализации поручения главы государства.

    В ноябре в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    23 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия частных охранных организаций (ЧОО) в вопросах обеспечения безопасности важных объектов.

    Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

    Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

    Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

    Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.

    23 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Тверской суд Москвы изъял активы Галицкого на 8 млрд рублей

    Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество бизнесмена Александра Галицкого на сумму 8 млрд рублей.

    «Иск Генеральной прокуратуры к Галицкому удовлетворить. Обратить в доход государства недвижимое имущество Галицкого, его банковские счета», – зачитала постановление судья, передает ТАСС. Решение вступает в силу немедленно.

    Защита предпринимателя заявила, что Галицкий давно не участвует в управлении венчурным фондом «Алмаз кэпитал партнерс». Однако прокуроры заявили, что его уход был формальным, а он фактически продолжает руководить организацией. Генпрокуратура подчеркнула, что инвестором фонда является Европейский банк реконструкции и развития, который был замечен в финансировании силовых структур Украины.

    Ранее сообщалось, что изъятое имущество включает квартиру, пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с жилым домом, хозяйственным блоком, гаражом и земельным участком в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого, по данным следствия, находится свыше 7 млрд рублей.

    Напомним, Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением. В иске указано, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    23 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах уменьшить зависимость бюджета от цен на нефть

    Правительство России в ближайшее время примет решения, направленные на снижение зависимости федерального бюджета от цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов отметил, что сейчас власти рассматривают различные варианты действий для достижения этой цели, передают «Вести».

    По словам министра, в рамках бюджетного правила была приостановлена продажа средств из Фонда национального благосостояния. «Мы действительно приостановили в рамках бюджетного правила продажу наших средств из Фонда национального благосостояния. Сейчас правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении», – уточнил он.

    Силуанов добавил, что ключевая задача – сделать российский бюджет менее зависимым от нефтяных цен, а также снизить влияние правительства на валютный рынок. По его словам, конкретные решения будут приняты в ближайшие недели.

    Ранее Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России.

    23 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

    Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с военнослужащими – участниками СВО, которая прошла в Центральном доме российской армии.

    Захарова подчеркнула: «Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. Очень многие находят какие-то слова, выражения, которые так или иначе можно назвать обтекаемыми, мы назвали это так, как это есть на самом деле, потому что, если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала», передает ТАСС.

    Также дипломат отметила, что Россия не нарушала свои обязательства по данному договору и продолжает руководствоваться логикой, заложенной в этом партнерстве.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран готов реализовать все пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

    23 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.

    23 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    В Воронежской области женщина погибла при столкновении поезда и авто

    В Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Max, в понедельник там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль.

    За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

    В январе жертвами столкновения машины и поезда в Псковской области стали четыре человека.

    В сентябре водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области.

    23 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков и ведут все необходимые работы, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник дежурные средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов над Ленобластью, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

    23 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без применения двойных стандартов.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.

    «Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.

    Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.

    23 марта 2026, 17:53 • Новости дня
    В аэропортах Иванова и Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново («Южный») и Ярославля («Туношна»), сообщила Росавиация.

    Как уточнили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В сообщении Росавиации в Max отмечается, что ограничения носят временный характер.

    Ночью Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Чебоксар.

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

