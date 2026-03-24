Кремль анонсировал участие Путина во вручении премий молодым деятелям культуры

Кремль: Путин примет участие во вручении премий молодым деятелям культуры
Президент России Владимир Путин 25 марта примет участие в церемонии вручения премий молодым деятелям культуры, а также авторским коллективам за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год, сообщили в Кремле.
Мероприятие приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается в этот день, передает РИА «Новости».
«Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год», – сообщили в Кремле.
В тот же день президент в формате видеоконференции проведет заседание Совета по культуре. На заседании планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием киноиндустрии, литературы и балетного искусства.
Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.