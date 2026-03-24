Силы ПВО за шесть часов уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указало ведомство в Max, инциденты произошли в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени в различных регионах страны.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что семь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть – над Брянской областью, четыре – над Крымом, два – над Курской областью и один – над Ростовской областью. Ведомство подчеркнуло, что все летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ночью расчеты ПВО поразили БПЛА, летевшие на Москву. Над Тульской областью нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата.

