НАТО захотело привлечь Японию к космическому проекту
НАТО рассматривает возможность кооперации с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для реализации проекта по космическому реагированию Starlift, сообщает Nikkei со ссылкой на источники альянса и из японского правительства.
По данным Nikkei, «НАТО обдумывает совместное использование площадок для запуска спутников с Японией и другими партнерами, стремясь обеспечить быструю замену вышедших из строя спутников», передает РИА «Новости».
Японское руководство положительно оценивает перспективу присоединения к программе. Участие в инициативе Starlift позволит государству получить дополнительные возможности для реагирования в случае возникновения потенциальных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России назвал Японию ключевым союзником НАТО в Азии. Япония присоединилась к миссии альянса по военной помощи Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах по увеличению присутствия блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе.