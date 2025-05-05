Посол Ноздрев указал на усиление роли Японии в отношениях с НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Япония становится главным проводником НАТО в Азии и пытается сформировать коалицию для сдерживания России, Китая и КНДР через концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», передает РИА «Новости». По словам дипломата, Токио навязывает идеологизированное видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвигая политизированную и конфронтационную концепцию.

Посол подчеркнул, что Япония все активнее развивает контакты с НАТО, а альянс, в свою очередь, становится заметно вовлеченнее в региональную повестку. Одним из конкретных шагов стало открытие в Брюсселе представительства Японии при альянсе в январе, а также обсуждение вопроса о создании офиса НАТО в Токио.

Недавно столицу Японии посетил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, целью визита которого стало укрепление сотрудничества в сфере промышленности, технологий и унификации военно-технических стандартов. Кроме того, Япония заявила о намерении подключиться к работе координационного центра по содействию и подготовке для Украины в Германии, что вызвало обеспокоенность у России.

Ноздрев также отметил, что Токио стремится повысить боевую слаженность с вооружёнными силами стран НАТО. Для этого в Японии регулярно организуются различные военные мероприятия как на суше, так и на море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО по инициативе США планируют увеличить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, западные страны взяли курс на формирование в этом регионе закрытых военно-политических объединений, а Китай потребовал от НАТО не вредить Азиатско-Тихоокеанскому региону.