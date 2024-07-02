Китай потребовал от НАТО не вредить Азиатско-Тихоокеанскому региону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии, передает РИА «Новости». При этом Столтенберг заявил о том, что НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов ценностям, интересам и безопасности.

Как заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать слова Столтенберга, НАТО уже устроило беспорядок в Европе и не должно наносить вред еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Ранее спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что страны НАТО вмешиваются во внутренние дела Китая, искажая внутреннюю и внешнюю политику государства.