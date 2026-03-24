Житель Архангельска получил 12 лет за шпионаж на ВСУ

Жителя Архангельска приговорили к 12 годам за шпионаж

Tекст: Тимур Шайдуллин

Архангельский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю Архангельска, признав его виновным в шпионаже и государственной измене. Мужчина признал свою вину, явился с повинной и был осужден, передает ТАСС.

По данным суда, осужденный в мае и июле 2024 года через мессенджер передал представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и передислокации зенитных ракетных дивизионов в Архангельской области. Для сбора данных он использовал общедоступные картографические сервисы в интернете.

Собранные сведения включали географические координаты военных объектов. За это преступление с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мобильный телефон, с помощью которого осуществлялась передача данных, конфискован в пользу государства.

Ранее Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам колонии по делу о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

До этого житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет строгого режима и штраф 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины. А вот житель Карачаево-Черкесии был приговорен к 14 годам лишения свободы за государственную измену.