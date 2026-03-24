Суд закрыл заседание по иску об изъятии имущества экс-замглавы Кубани Миньковой

На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.