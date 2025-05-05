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Корабль-мишень затонул еще до начала учений США на Филиппинах
Корабль-мишень Miguel Malvar затонул еще до начала учений «Баликатан-2025»
Вблизи побережья Филиппин затонул корвет времен Второй мировой войны, предназначенный для отработки стрельбы на американских военных учениях.
Корабль-мишень времен Второй мировой войны затонул у берегов Филиппин незадолго до начала американо-филиппинских военных учений «Баликатан-2025», передает ТАСС со ссылкой на государственное агентство PNA.
Списанный корвет BRP Miguel Malvar, построенный в 1944 году, должен был служить мишенью для демонстрации современных систем вооружения, однако неблагоприятные погодные условия привели к его затоплению за несколько часов до начала стрельб.
По данным филиппинских ВМС, этот инцидент не нарушил планируемый ход учений. Представители флота заявили, что затопление корабля не повлияло на проведение маневров. BRP Miguel Malvar ранее входил в состав ВМС США, затем Вьетнама, а с 1976 года был передан Филиппинам.
Совместные учения «Баликатан» проходят на Филиппинах с конца апреля по середину мая. В маневрах принимают участие 3 тыс. филиппинских и 2 тыс. американских военных.
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