Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
МИД призвал ООН и ОБСЕ остановить цензуру Запада
МИД потребовал от международных организаций шагов против цензуры Запада
Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от международных организаций, таких как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, реальных действий для борьбы с западной цензурой и защиты прав журналистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международные структуры отказаться от пустых деклараций, следует из сообщения на сайте МИД.
«Сегодня от руководства УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ требуются не очередные пустопорожние декларации о приверженности принципам фундаментальных медиасвобод, а конкретные шаги по выполнению своих мандатов для прекращения репрессивной цензуры Запада, защиты профессиональных прав журналистов и обеспечения подлинного свободного доступа к информации», – заявила она.
Дипломат подчеркнула, что профильные организации игнорируют целенаправленные атаки на сотрудников российских медиа. По ее словам, чиновники забыли о беспристрастности, допуская политизированные заявления и публикуя ангажированные доклады. Кроме того, они организуют закрытые мероприятия, выдавая их за согласованные действия.
Ранее Захарова назвала новым расизмом невключение погибших российских журналистов в доклады ЮНЕСКО.
Захарова заявила о целенаправленной охоте украинских властей на сотрудников отечественных СМИ при попустительстве западных стран.
Ранее представитель ведомства указала на политическую ангажированность УВКПЧ ООН в вопросах защиты прав прессы.