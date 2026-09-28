Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьера Мадьяра
Парламент Венгрии лишил неприкосновенности обвиняемого в краже премьера Мадьяра
Венгерский парламент большинством голосов лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, которого обвиняют в краже мобильного телефона.
С ходатайством о снятии иммунитета обратилась прокуратура, теперь в отношении главы правительства заведут уголовное дело. Решение поддержали 139 депутатов, против и воздержавшихся не было, передает ТАСС.
Просьбу одобрили депутаты от правящей партии «Тиса» и партии «Наша родина». Фракции оппозиционной партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и христианских демократов не пришли на заседание в знак протеста против рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с двух их депутатов, бывших министров в правительстве Виктора Орбана.
Мадьяр, возглавляющий партию «Тиса», которая имеет в парламенте более двух третей мест, сам попросил снять с него неприкосновенность. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием. В июне 2024 года он отобрал телефон у человека, снимавшего его в ночном клубе, и выбросил аппарат в Дунай. Мадьяр называет инцидент провокацией прошлых властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мадьяра попытались закидать яйцами во время выступления.
В среду венгерский политик заявил, что Мадьяр может стать первым осужденным за кражу премьером.
Днем ранее прокуратура Венгрии потребовала лишить Мадьяра иммунитета из-за подозрения в краже телефона.