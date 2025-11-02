Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
МИД заявил о деградации безопасности журналистов в мире
МИД России заявил о деградации безопасности журналистов в мире
Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов отмечается на фоне новых жертв среди российских представителей медиа в текущем году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за последние десять лет ситуация с безопасностью журналистов во всем мире продолжает ухудшаться. По ее словам, страны коллективного Запада последовательно внедряют практику сегрегации журналистов, разделяя их на «своих» и «чужих», что приводит к преследованиям, репрессиям и ограничению альтернативных взглядов в глобальном информационном пространстве, передает Telegram-канал МИД России.
Захарова отметила, что в текущем году с начала января от рук боевиков ВСУ погибли не менее шести российских журналистов: А.С.Мартемьянов, А.С.Федорчак, А.А.Панов, А.А.Прокофьева, Н.М.Гольдин и И.М.Зуев. Все они были целями прицельных атак, и эти случаи пополнили список жертв среди гражданского населения, к которому представители средств массовой информации приравнены по международному праву.
Захарова особо подчеркнула, что ответственность за эти преступления несут не только непосредственные злоумышленники, но и международные структуры, обязанные защищать журналистов. Она указала, что политическая ангажированность правозащитных организаций, включая УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО и ОБСЕ, проявляется в сознательном замалчивании фактов гибели представителей массмедиа и нежелании осуждать виновных.
Ярким примером подобных тенденций, по мнению МИД, стал доклад Гендиректора ЮНЕСКО по безопасности журналистов за 2022–2023 годы. Захарова сообщила, что в отчет намеренно не были включены данные об убитых российских журналистах и военкорах, что вызвало резкую критику со стороны многих государств-членов ООН. Также впервые документ был принят к сведению, а не утвержден, что подорвало его авторитет.
МИД России выразил надежду, что предстоящая смена руководства ЮНЕСКО поможет исправить ситуацию, а также вновь подтвердил готовность последовательно защищать российских журналистов за рубежом и добиваться наказания для виновных в подобного рода преступлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация журналистов призвала к расследованию убийства военного корреспондента Зуева. Мария Захарова заявила о неотвратимости наказания виновных в годовщину гибели Дарьи Дугиной. Захарова назвала действия киевского режима по охоте на военкоров припадком бешенства.