Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных

Захарова: Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности

Tекст: Ирма Каплан

«На это подлое убийство так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров», – отметила Захарова в комментарии для МИД России.

Она указала на то, что под покровительством кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести охоту на представителей российской медиасферы.

«Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу», – отметила она.

По словам дипломата, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности идеалам. Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках, в ее творчестве, инициативах и проектах.

«Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание», – резюмировала Захарова.

Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, памятник Дарье Дугиной появится в парке Захарово, где журналистка трагически погибла, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.