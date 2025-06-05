В Подмосковье решили поставить памятник Дарье Дугиной

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что скульптор Дмитрий Александров представил эскиз монумента: бронзовая фигура высотой 3,5 метра, воплощающая, по словам автора, сочетание мужественности и женской легкости, которые он отметил в Дарье на их последней встрече.

Проектом предусмотрено не только создание памятника, но и благоустройство территории вокруг. Организаторы сообщили, что планируют установить скамейки, подсветку и преобразить прилегающий к монументу парк. Работы должны завершиться к годовщине гибели Дарьи Дугиной – 20 августа.

В администрации региона подчеркнули, что хотят создать достойное место памяти, которое подчеркнет интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной и станет работой на века.

Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.