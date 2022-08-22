ФСБ раскрыла убийство Дугиной

Убийство журналистки Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», – передает сообщение ведомства ТАСС.

По данным ФСБ, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения.

Павлова, как сообщили в ведомстве, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», – сообщили в ФСБ.

Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила дурналистка.

За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper». При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP. «Материалы расследования переданы в Следственный комитет», – добавили в ФСБ.

Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.