Макрону припомнили провал Наполеона после слов об Украине

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики.

Во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов «принять цену за свободу», говоря о необходимости поддерживать Киев. Комментаторы болезненно восприняли подобные заявления на фоне продолжающегося энергетического кризиса и резкого снижения уровня жизни.

«У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя DID.

«Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!» – возмутился jef.

«Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона», – уверен Subehllort.

«Мы должны согласиться заплатить цену за свободу» из-за Украины. Перевод: я продолжал все разрушать, так что у нас больше нет суверенитета – ни военного, ни промышленного, ни продовольственного, ни энергетического. Так что у нас будут проблемы, но это не моя вина, и те, кто будет обвинять нас, - «плохие парни», которые не хотят «бороться» за «свободу». Вернее, за то, чтобы быть «свободно» порабощенными теми, кто разрушил все, чтобы передать нас иностранцам и группам частных интересов. Заткнулся бы лучше!» – написал Thierry LARONDE.

«Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение продолжает поддерживать Украину, дрожа этой зимой... Лучшей поддержкой для Украины было бы снятие санкций с России», – считает CIBICHE.

«Франция несет большую ответственность за кризис на Украине, не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне – тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать «спасибо»?» – поинтересовался GOBSMACKED.

«Это не цена свободы, это цена геополитической игры, последствия которой наши правители не предвидели или не заботились о них. Это не скрывает проблем у нас в стране: незащищенность, локальные погромы, которые плохо наказываются, ужасное образование, ставящее Францию в нижние строчки рейтингов по школам, энергетическая независимость, пострадавшая из-за небрежности руководства», – перечислил AZUR001.