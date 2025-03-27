Захарова назвала охоту киевского режима на военкоров припадком бешенства

Захарова назвала действия Киева по убийству российских журналистов припадком бешенства

Tекст: Вера Басилая

Захарова назвала действия киевских властей «припадком бешенства» и подчеркнула, что за последние дни от рук украинских сил погибли четверо представителей российских СМИ. Она также упомянула, что кроме погибших, трое российских журналистов и несколько гражданских лиц получили тяжелые ранения в результате целенаправленных атак, передает ТАСС.

Представитель МИД заявила, что экстремисты и террористы, связанные с киевским режимом, специально нацелены на безоружных корреспондентов и их съемочные группы, используя для этого вооружение, поставляемое Западом. Она подчеркнула, что такие действия невозможно описать словами, и это является серьезным нарушением международных норм.

В ответ на атаку на российских военкоров Москва намерена добиваться реакции международных структур. Захарова пообещала, что постоянные представительства России при ООН в Нью-Йорке, Женеве и Париже будут требовать от международных организаций и их уполномоченных лиц официальных комментариев и заявлений касательно убийств российских журналистов.

По ее словам, необходимо привлечение внимания мировой общественности к действиям киевского режима.

Ранее Захарова обвинила Киев в прицельном уничтожении российских журналистов. Сообщалось, что военный корреспондент Анна Прокофьева Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение.

За день до этого оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко указала на «звериную сущность» Киева из-за охоты на российских военкоров.

