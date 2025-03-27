Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Захарова назвала охоту киевского режима на военкоров припадком бешенства
Захарова назвала действия Киева по убийству российских журналистов припадком бешенства
Киевский режим, который в последние дни убил четырех российских журналистов, находится в припадке бешенства, и Москва будет настаивать на международной реакции на эти нападения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала действия киевских властей «припадком бешенства» и подчеркнула, что за последние дни от рук украинских сил погибли четверо представителей российских СМИ. Она также упомянула, что кроме погибших, трое российских журналистов и несколько гражданских лиц получили тяжелые ранения в результате целенаправленных атак, передает ТАСС.
Представитель МИД заявила, что экстремисты и террористы, связанные с киевским режимом, специально нацелены на безоружных корреспондентов и их съемочные группы, используя для этого вооружение, поставляемое Западом. Она подчеркнула, что такие действия невозможно описать словами, и это является серьезным нарушением международных норм.
В ответ на атаку на российских военкоров Москва намерена добиваться реакции международных структур. Захарова пообещала, что постоянные представительства России при ООН в Нью-Йорке, Женеве и Париже будут требовать от международных организаций и их уполномоченных лиц официальных комментариев и заявлений касательно убийств российских журналистов.
По ее словам, необходимо привлечение внимания мировой общественности к действиям киевского режима.
Ранее Захарова обвинила Киев в прицельном уничтожении российских журналистов. Сообщалось, что военный корреспондент Анна Прокофьева Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение.
За день до этого оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко указала на «звериную сущность» Киева из-за охоты на российских военкоров.