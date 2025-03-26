Захарова обвинила Киев в прицельном уничтожении российских журналистов

Захарова заявила о прицельном уничтожении российских журналистов Киевом

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким обвинением в адрес киевского режима в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, передает ТАСС.

Захарова сравнила нынешнюю ситуацию с массовой гибелью журналистов со стихийным бедствием, подчеркнув, что такой трагедией стал «террористический киевский режим». Она заявила, что этот режим целенаправленно уничтожает российских журналистов и игнорирует международные правовые принципы, которые должны обеспечивать их защиту.

Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил ранение.

До этого оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.