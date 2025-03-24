Шесть человек, включая журналистов, погибли от удара ВСУ в ЛНР

Tекст: Денис Тельманов

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщает РИА «Новости». По гражданской машине, в которой находились представители СМИ, были нанесены два ракетных удара из системы HIMARS. В числе погибших также оказался военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что всего в результате обстрела погибли шесть человек, включая троих журналистов. В своем заявлении он выразил соболезнования семьям погибших и отметил их мужество и стремление донести правду о происходящем.

Глава ЛНР уточнил, что пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения и был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и других граждан в результате обстрела поселка Михайловка в ЛНР. Дело заведено по статьям «убийство», «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следственный комитет намерен привлечь к ответственности лиц, причастных к этому преступлению.

В начале января 2025 года внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб после удара украинского беспилотника по машине с журналистами на трассе Донецк – Горловка.