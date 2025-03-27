Матвиенко указала на «звериную сущность» Киева из-за охоты на российских военкоров

Матвиенко обвинила поставщиков оружия и разведданных Киеву в гибели российских военкоров

Tекст: Вера Басилая

По словам Матвиенко, «агонизирующий киевский режим все активнее проявляет «звериную сущность», целенаправленно отслеживая российских военных корреспондентов, осуществляя террористические акты, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что данные действия направлены на борьбу с правдой.

Матвиенко заявила, что те, кто поставляет Киеву оружие и разведданные, также несут ответственность за террористические акты.

Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналиста. Также сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в прицельном уничтожении российских журналистов.

