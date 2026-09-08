МИД России заявил об игнорировании Западом охоты Киева на журналистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевский режим развернул целенаправленное преследование сотрудников российских средств массовой информации. Подобные действия украинских властей не вызывают никакой реакции у западных стран, отметила дипломат в комментарии на сайте МИД в связи с Международным днем солидарности журналистов.

«Настоящую «охоту» на российских журналистов, которые передавали правдивую информацию «из первых рук», открыл киевский режим», – заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что открытое стремление убивать гражданских лиц, к которым относятся сотрудники СМИ, игнорируется западными покровителями Киева.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что счет раненым при исполнении долга журналистам идет на десятки. Москва призывает мировое медиасообщество проявить солидарность с российскими коллегами и выступить в их защиту от политически мотивированных репрессий Запада. Россия продолжит отставать права своих журналистов и добиваться наказания виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Мария Захарова назвала атаки киевского режима на военкоров припадком бешенства.

В конце 2024 года дипломат выразила несогласие с ангажированной позицией ЮНЕСКО.

Летом того же года представитель ведомства напомнила о защищающих журналистов Женевских конвенциях.