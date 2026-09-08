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Захарова обвинила Киев в охоте на российских журналистов
МИД России заявил об игнорировании Западом охоты Киева на журналистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об открытой охоте украинских властей на российских журналистов при полном попустительстве западных стран.
Киевский режим развернул целенаправленное преследование сотрудников российских средств массовой информации. Подобные действия украинских властей не вызывают никакой реакции у западных стран, отметила дипломат в комментарии на сайте МИД в связи с Международным днем солидарности журналистов.
«Настоящую «охоту» на российских журналистов, которые передавали правдивую информацию «из первых рук», открыл киевский режим», – заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что открытое стремление убивать гражданских лиц, к которым относятся сотрудники СМИ, игнорируется западными покровителями Киева.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что счет раненым при исполнении долга журналистам идет на десятки. Москва призывает мировое медиасообщество проявить солидарность с российскими коллегами и выступить в их защиту от политически мотивированных репрессий Запада. Россия продолжит отставать права своих журналистов и добиваться наказания виновных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Мария Захарова назвала атаки киевского режима на военкоров припадком бешенства.
В конце 2024 года дипломат выразила несогласие с ангажированной позицией ЮНЕСКО.
Летом того же года представитель ведомства напомнила о защищающих журналистов Женевских конвенциях.