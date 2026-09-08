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    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    6 комментариев
    8 сентября 2026, 11:03 • Новости дня

    Захарова обвинила Киев в охоте на российских журналистов

    МИД России заявил об игнорировании Западом охоты Киева на журналистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об открытой охоте украинских властей на российских журналистов при полном попустительстве западных стран.

    Киевский режим развернул целенаправленное преследование сотрудников российских средств массовой информации. Подобные действия украинских властей не вызывают никакой реакции у западных стран, отметила дипломат в комментарии на сайте МИД в связи с Международным днем солидарности журналистов.

    «Настоящую «охоту» на российских журналистов, которые передавали правдивую информацию «из первых рук», открыл киевский режим», – заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что открытое стремление убивать гражданских лиц, к которым относятся сотрудники СМИ, игнорируется западными покровителями Киева.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что счет раненым при исполнении долга журналистам идет на десятки. Москва призывает мировое медиасообщество проявить солидарность с российскими коллегами и выступить в их защиту от политически мотивированных репрессий Запада. Россия продолжит отставать права своих журналистов и добиваться наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Мария Захарова назвала атаки киевского режима на военкоров припадком бешенства.

    В конце 2024 года дипломат выразила несогласие с ангажированной позицией ЮНЕСКО.

    Летом того же года представитель ведомства напомнила о защищающих журналистов Женевских конвенциях.

    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    8 сентября 2026, 04:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, также беспилотниками поражены цели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В ночь на 8 сентября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия. Позже в ВСУ заявили о движении ракет в направлении Одессы и Киева. В столице Украины прозвучали взрывы.

    Кроме того, российские войска нанесли удары беспилотниками по целям в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Украинская сторона сообщает, что загорелись промышленные предприятия, огонь уничтожил семь грузовиков, также был атакован логистический комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

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    8 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия имеет безграничную возможность нанесения ударов по военным целям на территории Украины, заявило Министерство обороны.

    Ведомство в Max опубликовало пост с подписью «По целям днем и ночью, безлимитно».

    К посту прикреплена картинка, на которой запечатлены дроны. На ней также есть надпись «Тариф армия России».

    В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву и Киевской области.

    В середине августа российская армия поразила киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ударами по Киеву российские военные сокращают дальнобойные возможности ВСУ.

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    7 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия начала привлекать женщин в подразделения операторов беспилотников, используя для агитации образ святой равноапостольной княгини Ольги.

    Сухопутные войска украинской армии запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения по управлению беспилотниками, передает ТАСС. Украинок активно агитируют участвовать в нанесении ударов дронами на расстоянии от 100 до 600 километров, что классифицируется как зона так называемого «мидлстрайка»

    Для привлечения внимания в агитационных материалах используется образ святой равноапостольной княгини Ольги.

    В мае в рядах украинской армии заметили полностью женские расчеты беспилотников.

    На улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам служить в ВСУ.

    В украинских бригадах начали вводить должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

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    7 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не исключает возвращения к трехстороннему формату переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля при этом подчеркнул, что пока слишком рано обсуждать конкретные сроки и место проведения возможных встреч.

    Напомним, зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Ранее президент Владимир Путин провел содержательную встречу с американскими представителями.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    8 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве

    ВС России поразили производство ракет «Фламинго» и центр разведки СБУ в Киеве

    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные уничтожили несколько производств дронов в украинской столице, а также центр разведки СБУ, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и военные базы в Киеве, Киевской и Одесской областях, указало ведомство в Max.

    В Киеве под удар попали несколько заводов, включая «Киевский радиозавод», где производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Также поражено предприятие, собиравшее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дронов FP-2.

    В Киевской области уничтожены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», обеспечивавшие доставку военных грузов и боеприпасов. Кроме того, пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ.

    В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». В порту «Черноморск» уничтожен танкер, доставивший горючее для нужд украинской армии.

    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ударили по Киеву и Киевской области, а также по танкеру в порту Черноморск.

    В конце августа ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале того же месяца армия поразила резервуары с горючим в порту Одессы.

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    7 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Режим ЧС муниципального характера введен в Перми после повреждения дома БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Перми после атаки беспилотника, повредившего многоквартирный жилой дом, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

    «По итогам КЧС принято решение ввести режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера в отношении многоквартирного дома», – сообщили в администрации Перми.

    В мэрии добавили, что для жильцов поврежденного дома организован прием заявлений на возмещение утраченного имущества. Также на базе администрации Кировского района города открыта горячая линия для пострадавших, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Пермском крае получил повреждения многоквартирный жилой дом, при этом один человек погиб, а еще четверо жителей получили ранения.

    Следственный комитет квалифицировал удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Перми как террористический акт.

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    8 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    МВД переобъявило в розыск в России подавшего в отставку генпрокурора Украины

    МВД: Генпрокурор Украины Кравченко переобъявлен в розыск в России

    МВД переобъявило в розыск в России подавшего в отставку генпрокурора Украины
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко переобъявлен в розыск в России, следует из данных базы МВД России.

    «Кравченко Руслан… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… место рождения: УССР, Луганская область, город Северодонецк. Особые приметы: переобъявлен», – приводит РИА «Новости» текст из карточки разыскиваемого.

    Ранее Кравченко уже фигурировал в российской базе розыска. В 2017 году его заочно арестовали в России по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, тогда же объявив его в розыск.

    Из судебных документов следует, что Кравченко находится в международном розыске по этому делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на фоне скандала с мошенническими колл-центрами подал заявление об отставке.

    Ранее чиновник бесследно исчез после обысков в ведомстве и почти сутки не выходил на связь. Пропавшего генпрокурора впоследствии нашли в одной из частных клиник в центре Киева.

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    8 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответные меры России на украинские теракты имеют более тяжелые последствия для Киева.

    «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Он констатировал, что именно это и происходит.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва реализует обещанные меры в ответ на диверсии против российской инфраструктуры.

    В мае Москва анонсировала системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима.

    Минобороны же гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине.

    В ходе последнего удара были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области и танкер в порту Черноморск.


    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

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    8 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные нанесли ракетный удар по логистическому хабу ВСУ в Чернигове.

    «В Черниговской области ракетным ударом уничтожен крупный логистический хаб ВСУ в Чернигове», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской логистической инфраструктуре в Черниговской области в районе населенного пункта Березна.

    Ранее российская авиация нанесла удар по логистическому центру ВСУ в районе Чернигова.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 сентября 2026, 14:40 • Новости дня
    Задержанный украинский прокурор Крапива запретил девушке хвастаться роскошью

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиняемый в отмывании денег украинский прокурор Сергей Крапива заставлял сожительницу удалять фотографии дорогих вещей из-за уголовного дела о мошенничестве. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи, на которых фигурант просит девушку убрать из интернета кадры с люксовыми брендами.

    Во время обсуждения публикаций девушка выразила сильное недовольство требованиями возлюбленного. «У меня тут Porshe, Loro Piana, Mimi. В конце концов – цветы», – заявила она на одной из записей. Позже фигурантка согласилась скрыть фотографии в дорогой шубе, чтобы не привлекать лишнее внимание, передает РИА «Новости».

    На других записях пара обсуждала ювелирные украшения, при этом девушка жаловалась на неудобные замки браслетов Cartier и разочарованно отмечала, что ждала в подарок часы Rolex. В ответ чиновник упрекал ее, подчеркивая, что врученный презент стоит в два раза дороже швейцарского хронометра.

    По данным следствия, участники преступной схемы получали взятки от незаконных кол-центров. Злоумышленники легализовали около 30 млн гривен, или 670 тыс. долларов, через покупку недвижимости и ценностей. Еще 270 тыс. долларов они отмыли с помощью переоформления элитного жилья в Карпатах на подставных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовики задержали начальника кибердепартамента прокуратуры Сергея Крапиву после масштабных обысков.

    Центр противодействия коррупции заподозрил этого высокопоставленного чиновника в крышевании мошеннических кол-центров.

    На фоне данного скандала генеральный прокурор страны Руслан Кравченко бесследно исчез.

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    7 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти заблокировали более трех десятков YouTube-каналов, принадлежащих популярным российским артистам и музыкальным исполнителям, включая Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Валерию и других.

    Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.

    «YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.

    Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.

    В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».

    В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.

    В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.

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    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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