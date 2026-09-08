Азаров: Хамство украинской делегации сорвало переговоры с эмиссарами США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители Украины продемонстрировали хамское поведение на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что поставило под угрозу серьезные переговоры, передает ТАСС.

«Чрезвычайно важно, как мне представляется, то абсолютно хамское поведение, которое допустила киевская делегация на встрече. Это поставило на очень серьезную паузу нормальные переговоры», – заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Политик отметил несколько возмутительных инцидентов. Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия пришел на встречу в майке с провокационной надписью. Владимир Зеленский упрекал американцев из-за нехватки ракет Patriot. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), признанный в России иноагентом, террористом и экстремистом, задал Уиткоффу оскорбительный вопрос об итогах переговоров в Кремле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили свой визит на Украину.

Перед этим президент России Владимир Путин принял делегатов в Кремле.

Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме текущего года.