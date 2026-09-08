Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что всё написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.4 комментария
Азаров возмутился хамством украинской делегации перед американскими эмиссарами
Азаров: Хамство украинской делегации сорвало переговоры с эмиссарами США
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что поведение киевской делегации на встрече с американскими эмиссарами поставило на паузу серьезные переговоры.
Представители Украины продемонстрировали хамское поведение на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что поставило под угрозу серьезные переговоры, передает ТАСС.
«Чрезвычайно важно, как мне представляется, то абсолютно хамское поведение, которое допустила киевская делегация на встрече. Это поставило на очень серьезную паузу нормальные переговоры», – заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Политик отметил несколько возмутительных инцидентов. Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия пришел на встречу в майке с провокационной надписью. Владимир Зеленский упрекал американцев из-за нехватки ракет Patriot. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), признанный в России иноагентом, террористом и экстремистом, задал Уиткоффу оскорбительный вопрос об итогах переговоров в Кремле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили свой визит на Украину.
Перед этим президент России Владимир Путин принял делегатов в Кремле.
Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме текущего года.