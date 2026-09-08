Прокуратура потребовала сохранить семилетний срок бывшему мужу блогера Лерчек

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Государственное обвинение выступило против смягчения приговора Артему Чекалину, осужденному на семь лет колонии за незаконный перевод более 250 млн рублей за рубеж.
Надзорное ведомство настаивает на законности вынесенного ранее решения, передает РИА «Новости». Апелляционные жалобы защиты будут рассмотрены Московским городским судом 28 сентября.
«Гособвинитель просит оставить без изменения решение Гагаринского районного суда Москвы, а апелляционные жалобы защитника и самого Чекалина – без удовлетворения», – сообщил источник агентства.
Представители прокуратуры считают назначенное наказание справедливым и полностью соразмерным характеру совершенного преступления. Суд первой инстанции также оштрафовал мужчину на сумму более 194 млн рублей за перевод свыше 250 млн рублей на зарубежные счета.
Сама Валерия Чекалина ранее получила пять лет условно и штраф в размере 763,5 млн рублей. В настоящее время она проходит лечение от онкологического заболевания и соблюдает наложенные судом ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии. В конце июля Валерия Чекалина получила пять лет лишения свободы условно. В августе представители гособвинения попросили Мосгорсуд ужесточить наказание блогеру.