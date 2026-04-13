Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Бывший муж блогера Лерчек Чекалин получил семь лет колонии за вывод денег в ОАЭ
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин был взят под стражу в Гагаринском суде Москвы.
Суд признал Чекалина виновным в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов и приговорил его к семи годам колонии, передает РИА «Новости».
Оглашение приговора началось с задержкой более трех часов.
Напомним, прокурор в суде потребовала назначить Артему Чекалину 7 лет 6 месяцев колонии и штраф почти 197 млн рублей по делу о переводе средств в ОАЭ.
Ранее Чекалин признал свою вину в налоговом преступлении.