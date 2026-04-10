Прокурор запросила для бывшего мужа блогера Лерчек Чекалина реальный срок

Прокурор запросила для бывшего мужа блогера Лерчек Чекалина 7,5 года колонии
Прокурор в прениях сторон по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ потребовала назначить Артему Чекалину наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 196 млн 921 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что исправление подсудимого возможно только при изоляции от общества.
По материалам дела, Артем Чекалин вместе с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) и партнером Романом Вишняком перевели более 251,5 млн рублей от интернет-продаж фитнес-марафона на счет в ОАЭ, используя поддельные документы. Сам Чекалин заявил суду, что не предоставлял никаких документов банку и частично признал вину, однако не согласен с квалификацией обвинения.
Разбирательство в отношении Лерчек выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с ее лечением от рака желудка 4-й стадии, ей отменили домашний арест. Сейчас она проходит терапию в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Ранее Артем Чекалин подтвердил свою вину в налоговом преступлении.
Бывший бизнес-партнер Роман Вишняк заключил досудебное соглашение со следствием.
Вишняк ранее был приговорен к двум с половиной годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей после признания вины и заключения досудебного соглашения. Его дело рассматривали в особом порядке. Приговор был оспорен обеими сторонами, апелляция в Мосгорсуде назначена на 20 апреля.